Die Anleger an der Wiener Börse haben sich am Freitag im Frühhandel mit guter Laune gezeigt. Am Donnerstag blieb die Wiener Börse wegen Christi Himmelfahrt geschlossen. Gute Vorgaben aus den USA und Asien dürften am Fenstertag etwas gestützt haben. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 3.522,45 Punkten nach 3.500,16 Einheiten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...