Es ist paradox: Nach wie vor schlagen Politiker und Wirtschaftsfachleute in aller Welt die Hände über dem Kopf zusammen, wegen des US Alleingangs im Atomstreit mit Iran. Doch die Börsen stört das nicht im geringsten. Der Dax hat am Feiertag die 13.000 Punktehürde überwunden und mit Rückenwind aus den USA hält er auch das Niveau - der Risikoappetit im Markt könnte weiter zunehmen. Die Rallye der letzten Wochen hat doch gezeigt, dass ein gewisser Mut belohnt wird, sofern man sich nicht von eher temporären Unsicherheitsfaktoren zu stark aus der Ruhe bringen lässt. Die Top Themen im Marktbericht von Börse Stuttgart TV: Apple und Goldman entwickeln Kreditkate - Talanx und Hannover Rück gemeinsam - Arcelor Mittal gut unterwegs. Der Marktbericht aus Stuttgart von Börsenmoderator Andreas Groß