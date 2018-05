Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Klöckner & Co nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 12,40 Euro belassen. Der Stahlhändler habe wie von ihm und vom Markt erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Christian Sandherr in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es gebe keinen Grund, an den Unternehmenszielen zu zweifeln. So erschienen die Aussichten im US-Geschäft weiter vielversprechend./la/zb Datum der Analyse: 11.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0016 2018-05-11/10:57

ISIN: DE000KC01000