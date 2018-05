Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 auf "Buy" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Die geplante Anhebung der Programmausgaben im zweiten und dritten Quartal sei keine Belastung für die Jahresziele des Fernsehkonzerns, schrieb Analyst Pierre Gröning in einer am Freitag vorliegenden Studie. Da die Aktien wenig anspruchsvoll bewertet seien, hielt Gröning an seiner Kaufempfehlung fest./la/zb Datum der Analyse: 11.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

