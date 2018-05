Westag & Getalit AG: Neues Vorstandsmitglied bei der Westag & Getalit AG DGAP-Ad-hoc: Westag & Getalit AG / Schlagwort(e): Personalie Westag & Getalit AG: Neues Vorstandsmitglied bei der Westag & Getalit AG 11.05.2018 / 11:04 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Der Aufsichtsrat der Westag & Getalit AG hat heute Herrn Rainer Zumholte (55) mit Wirkung zum 01. Juli 2018 zum neuen Vorstandsmitglied der Gesellschaft und Leiter der Sparte Oberflächen/Elemente bestellt. Mit Herrn Zumholte ist es der Westag & Getalit AG gelungen, für diese Aufgabe einen erfahrenen Branchenfachmann zu gewinnen, der die strategische Entwicklung des Unternehmens, insbesondere in der Sparte Oberflächen/Elemente, gezielt vorantreiben wird. Zuvor war Herr Zumholte über viele Jahre als Geschäftsführer sehr erfolgreich im Aufbau und der Führung von Marketing- und Vertriebseinheiten eines führenden internationalen Holzwerkstoffherstellers tätig und verfügt damit über umfangreiche Erfahrungen, die er nunmehr in die neue Aufgabe bei der Westag & Getalit AG einbringt. Herr Zumholte verstärkt den Vorstand neben Herrn Wilhelm Beckers, Vorstandsvorsitzender und Leiter der Sparte Türen/Zargen, sowie dem Finanzvorstand Herrn Christopher Stenzel. Die vorstehende Mitteilung sowie weitere Informationen über die Gesellschaft können über www.westag-getalit.com abgerufen werden. Weitere Informationen: Westag & Getalit AG | Thomas Sudhoff PR und Finanzkommunikation Hellweg 15 | D-33378 Rheda-Wiedenbrück Tel. +49 (0) 52 42 / 17-1712 | Fax +49 (0) 52 42 / 17-71712 ir@westag-getalit.com | www.westag-getalit.com 11.05.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Westag & Getalit AG Hellweg 15 33378 Rheda-Wiedenbrück Deutschland Telefon: +49 (0)5242 17 - 0 Fax: +49 (0)5242 17 - 5603 E-Mail: zentral@westag-getalit.de Internet: www.westag-getalit.de ISIN: DE0007775207, DE0007775231 WKN: 777520, 777523 Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 684871 11.05.2018 CET/CEST

ISIN DE0007775207 DE0007775231

AXC0109 2018-05-11/11:03