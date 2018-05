Köln - Der Sauren Global Defensiv Focus (ISIN LU1717046426/ WKN A2H7ER) schloss den April mit per Saldo unverändertem Anteilpreis ab, so die Experten von Sauren.Seit Jahresanfang weise der Sauren Global Defensiv Focus einen attraktiven Wertzuwachs in Höhe von 0,8% auf.An den Rentenmärkten sei es im April im Bereich der Staatsanleihen zu einem Anstieg des Zinsniveaus gekommen. In Deutschland habe sich die Umlaufrendite im Monatsultimovergleich von 0,31% auf 0,39% erhöht. Der REX-Performanceindex habe einen Verlust in Höhe von 0,3% verbucht. Die flexiblen Rentenfonds des Portfolios hätten den April mit unverändertem Ergebnis bzw. mit einer Wertsteigerung in Höhe von 0,4% abgeschlossen. Im Segment der Aktienfonds habe der von Stephan Hornung verantwortete Squad Value (ISIN LU0199057307/ WKN A0B7ZX) in einem freundlichen Marktumfeld eine Wertsteigerung in Höhe von 1,0% erzielt.

Den vollständigen Artikel lesen ...