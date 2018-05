So geht erfolgreiches Büromanagement für meine privaten Finanzen

Geld, Versicherungen, Vorsorge - das sind wichtige Themen, denn wir sind alle auf irgendeine Weise damit konfrontiert. Ein Thema auch für die Frau von Heute. Ob jung oder alt, Single oder Verheiratet: Lebenssituation können sich ändern und Vorsorge ist oftmals besser als Nachsorge. Auch die Herren der Schöpfung dürfen sich angesprochen fühlen. Alles "schwarz auf weiß" und griffbereit zu haben ist sicherlich von Vorteil.

Ordnung und Struktur ist die halbe Miete. Was haben wir - was benötigen wir? Um dies ermitteln zu können, bedarf es einer Bestandsaufnahme. Danach kann eine Soll-Ist-Analyse gemacht werden.

Wie betreiben wir zu Hause ein erfolgreiches Büromanagement? Hier ein paar Anregungen:

Ordner anlegen nach Themenbereichen

Wie beispielsweise Verträge, Banken, Versicherungen, Altersvorsorge, Rente, Rechnungen, Angebote, Mitgliedschaften, Telefon, Steuer, Bank, Kontoauszüge, Wertpapiergeschäfte, Miet/Hausverwaltung, Erledigte Vorgänge. Mit Register- oder Trennblätter kann innerhalb des Themenordners unterteilt werden, was das Suchen und Abgrenzen erleichtert. Ist der Ordner voll, kann der Inhalt in eine Kracherbox verpackt und anschließend ausgelagert werden. Papierhafte Unterlagen sollten mindestens bis zur vorgeschriebenen Aufbewahrungsfrist aufbewahrt werden. Falls man nach Jahren etwas nachschauen muss, dann ist es von Vorteil, die Unterlagen noch im Haus zu haben und einfach aus dem eigenen Archiv herauszuholen zu können.

Finanzplanung erstellen

Mit einer Tabelle, wie sie beispielsweise mit dem Programm Excel erstellt werden kann, lässt sich ganz gut eine Jahresplanung oder Vorschaurechnung erstellen, so dass man sieht, in welchem Monat welche Ausgaben in welcher Höhe auf einen zukommen und wieviel Geld im Monat übrig bleibt. Nachstehend eine simple Möglichkeit für die Erstellung einer Tabelle:

