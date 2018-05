Wienerberger: Veränderungen kommen gut an

Wienerberger (WKN: 852894 / ISIN: AT0000831706) weitete seinen Nettoverlust im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2018 aus. Anleger zeigten sich in dieser Woche davon jedoch unbeeindruckt und verhalfen der Wienerberger-Aktie zu einer starken Performance. Dieser Trend sollte sich fortsetzen.

Während die Erlöse des österreichischen Ziegelherstellers um 2 Prozent auf 675 Mio. Euro kletterten, wurde das bereinigte Konzern-EBITDA um satte 30 Prozent auf 60 Mio. Euro gesteigert. Außerdem konnte das Management die Ziele für das Gesamtjahr bestätigen. Der Wachstumskurs wird fortgesetzt. Außerdem soll das bereinigte EBITDA in 2018 zwischen 450 und 470 Mio. Euro liegen.

Wienerberger-Chart: boerse-stuttgart.de

Bei Wienerberger freut man sich im Rest des Jahres vor allem auf die sich in Osteuropa bietenden Chancen. Zudem kommt es am Markt offenbar gut an, dass Wienerberger derzeit die Kosten nach unten fährt und sich von weniger margenträchtigen Geschäften trennt, gleichzeitig jedoch auch Ausschau nach interessanten Übernahmen hält.

Den vollständigen Artikel lesen ...