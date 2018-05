Baden-Baden (ots) - Zum Finale der Bundesliga haben Fans noch die ultimative Gelegenheit, sich ihr persönliches Andenken an die aktuelle Saison zu sichern: Signierte Sammlerstücke wie getragene Trikots oder Schuhe, originale Matchbälle und andere Raritäten werden bei United Charity, Europas größtem Charity-Auktionsportal, nur noch kurze Zeit für den guten Zweck versteigert.



Zahlreiche Vereine beteiligen sich an der Aktion, darunter der FC Bayern München, Schalke 04, Bayer 04 Leverkusen, der HSV und natürlich auch viele Fußballstars selbst: James und Ribéry versteigern unter www.unitedcharity.de zum Beispiel signierte Bayern-Trikots oder Timo Horn seinen einzigartigen Vertragsverlängerungs-Hoodie vom 1. FC Köln. Zudem hat United Charity ein besonderes Andenken an die letzte Trainersaison von Jupp Heynckes ergattert. Alle Erlöse kommen ohne Abzug verschiedenen Kinderhilfsprojekten zugute. Wer sich eine der Raritäten sichern möchte, kann unter folgendem Link mitbieten: https://www.unitedcharity.de/Specials/Bundesliga-Finale.



United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal und versteigert einmalige Erlebnisse und Geschenke sowie Treffen mit Prominenten für Kinder in Not. Das Internet-Bietverfahren von United Charity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurden mehr als 7,4 Millionen Euro erzielt. Die Auktionserlöse fließen zu 100 Prozent in Projekte und Einrichtungen, die bedürftige Kinder unterstützen.



