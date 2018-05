Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für BT Group von 280 auf 250 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Equal Weight" belassen. Eine Trendwende bahne sich noch nicht an, schrieb Analyst Maurice Patrick in einer am Freitag vorliegenden Studie. Tags zuvor hatte der britische Telekomkonzern seinen Sparkurs verschärft. Er leidet unter anderem unter hartem Wettbewerb./ag/mis Datum der Analyse: 11.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0043 2018-05-11/12:26

ISIN: GB0030913577