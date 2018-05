Die Privatbank Berenberg hat Puma SE nach einer Investorenveranstaltung in London auf "Buy" mit einem Kursziel von 525 Euro belassen. Der optimistische Ton des Managements habe ihre Einschätzung bestätigt, dass der Sportartikelhersteller eine der attraktivsten Wachstumsstorys in der Branche biete, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einer am Freitag vorliegenden Studie./gl/mis Datum der Analyse: 11.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0045 2018-05-11/12:28

ISIN: DE0006969603