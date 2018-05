Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Der Fernsehkonzern habe beim Umsatz wie von ihn und vom Markt erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Lucas Boventer in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auf bereinigter Basis hätten derweil das operative Ergebnis (Ebitda) und der Reingewinn leicht positiv überrascht. Allerdings seien die Geschäftsaussichten gemischt und das Unternehmen müssen seine Pläne nun bis Ende des Jahres dringend umsetzten, so dass es bei dem aktuellen "Hold"-Votum bleibe./la/zb Datum der Analyse: 11.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0050 2018-05-11/12:42

ISIN: DE000PSM7770