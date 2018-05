Liebe Trader,

Während des Feiertages hat sich das deutsche Aktienbarometer über die runde Marke von 13.000 Punkten getraut und konnte per Tagesschlusskurs seinen Handel darüber beenden. Doch am letzten Handelstag dieser Woche muss das Barometer zeitweise aber Gewinnmitnahmen verkraften. Entscheidend ist jetzt der Wochenschlusskurs! Möglicherweise schafft es das deutsche Aktienbarometer bis Handelsende und dann folglich per Wochenschlusskurs über 13.000 Punkte zuzulegen und setzt damit einen weiteren Kaufimpuls.

Long-Chance:

Gewinne bis auf 13.100 Punkte, darüber sogar an 13.210 Zähler wären im Fall eines nachhaltigen Kursanstiegs über die markante Hürde von 13.000 Zählern denkbar. Auf der Unterseite hat sich in den letzten Tagen ein vielschichtiger Support zwischen 12.880 und 12.948 Zählern gebildet. Erst bei einem unerwarteten Rücksetzer des Dax-Index darunter steigt die Gefahr eines Fehlausbruches und weiterer Verluste gen 12.800 Punkte. Bei anhaltender Schwäche wäre sogar ein Rücklauf des Barometers zurück auf 12.676 Punkte vorstellbar.

Widerstände: 13.030 / 13.100 / 13.159 / 13.210 / 13.301 / 13.350

Unterstützungen: 12.950 / 12.900 / 12.850 / 12.800 / 12.700 / 12.676

Wochenchart:



Tageschart:



Dax-Performance-Index, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs des Index zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 12.978 Punkte; 12:30 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

Diesen Index können Sie mit dem Metatrader4 bei direktbroker-FX.de, für 2,95 EUR flat handeln. Fordern Sie jetzt die Demo an.