Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche nach dem Tecentriq-Misserfolg auf "Overweight" mit einem Kursziel von 300 Franken belassen. Dies dürfte nach der Vorlage von Phase-I-Daten der Kombistudie mit Cotellic Anfang des Jahres nicht überraschen, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie. In seiner Umsatzschätzung für Tecentriq von insgesamt 4 Milliarden Franken bis 2021 mache die Indikation metastasierter Darmkrebs nur 365 Millionen Franken aus./ag/zb Datum der Analyse: 10.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0054 2018-05-11/12:44

ISIN: CH0012032048