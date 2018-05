Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Telefonica von 9,00 auf 8,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Obwohl sich die Aktien des spanischen Telekomkonzerns bereits seit längerem unterdurchschnittlich entwickelt hätten, ergebe sich noch keine Kaufgelegenheit, schrieb Analyst Javier Borrachero in einer am Freitag vorliegenden Studie. So würden die Geschäfte in Lateinamerika weiterhin von ungünstigen Währungsentwicklungen belastet, zudem gebe es dort Gegenwind von Seiten der Regulierungsbehörden und des harten Wettbewerbs./la/zb Datum der Analyse: 11.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0055 2018-05-11/12:44

ISIN: ES0178430E18