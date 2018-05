Seit über 30 Jahren ist Peter Tuchman an der New York Stock Exchange. Nach einem Rücksetzer in der vergangenen Woche, spürt der Broker jetzt wieder einen Aufwärtstrends: "Wir können durchaus noch dieses Jahr neue Rekorde sehen." Das ausführliche Interview mit dem NYSEinstein führte Manuel Koch an der Wall Street.

Quelle: inside-wirtschaft.de

