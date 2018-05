Die DZ Bank hat die Einstufung für Talanx nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Halten" mit einem fairen Wert von 35 Euro belassen. Der Versicher habe in der Industriesparte eine schwache Schaden-Kosten-Quote ausgewiesen, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Positiv wertete Wenzel die hohe Solvabilitätsquote. Diese aber werde vorläufig wohl nicht zu höheren Ausschüttungen führen, da Talanx zunächst den Cash-Pool auf Ebene der Holding aufzufüllen beabsichtige./la/gl Datum der Analyse: 11.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0061 2018-05-11/13:46

ISIN: DE000TLX1005