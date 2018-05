Die DZ Bank hat den fairen Wert für Hochtief nach Zahlen zum ersten Quartal von 137 auf 145 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Baukonzern habe etwas besser als erwartet abgeschnitten und sich operativ insgesamt gut entwickelt, schrieb Analyst Thorsten Reigber in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die gemeinsam mit Atlantia betriebene Übernahme von Abertis werde in den kommenden Wochen der kursbestimmende Faktor bleiben./la/gl Datum der Analyse: 11.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0062 2018-05-11/13:47

ISIN: DE0006070006