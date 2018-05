Die NordLB hat das Kursziel für die Aktien von Beiersdorf nach Zahlen von 88 auf 85 Euro gesenkt und die Einstufung entsprechend von "Halten" auf "Verkaufen" geändert. Analyst Thorsten Strauß passte seine Schätzungen für die Hamburger in einer am Freitag vorliegenden Studie nach unten an. Der Gegenwind von der Währungsseite werde auch im zweiten Quartal deutlich spürbar bleiben./ag/gl

Datum der Analyse: 11.05.2018

ISIN DE0005200000

