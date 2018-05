AMS AG: Marktführer bei hochwertigen Sensorlösungen

AMS AG (WKN: A118Z8 / ISIN: AT0000A18XM4) ist weltweit führender Anbieter von hochwertigen Sensorlösungen und die positiven Ergebnisse des 1. Quartals bestätigen dessen starke Marktposition.

AMS AG liefert Technologielösungen für Hersteller und Verbraucherelektronik und Kommunikationsgeräten. Das Unternehmen entwickelt intelligente Lichtsensoren, MEMS Mikrofon-ICs, NFC-Lösungen, aktive geräuschunterdrückende ICs und Ultra-Low-Power-Lösungen. AMS bedient die Märkte Consumer & Communication, Automotive, Industrie und Medizin. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in der Nähe von Graz in Österreich, beschäftigt ca. 9.000 Mitarbeiter und betreut über 8.000 Kunden. Das Unternehmen ist in den Segmenten Consumer- und Communications (C&C) und Industrial-, Medical- und Automotive (AIM) gegliedert.

Die Unternehmenskennzahlen im Überblick

Der Konzernumsatz im 1. Quartal 2018 betrug USD 452,7 Mio. und ist damit um 147% ggü. dem Vorjahresquartal (USD 183,5 Mio.) gewachsen. C&C trägt hierbei zu 69% des Gesamtumsatzes bei, AIM zu 31%. Das bereinigte Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) für das 1. Quartal betrug USD 77,3 Mio., ein starkes Wachstum ggü. USD 5 Mio. im Vorjahresquartal. AMS verzeichnete eine solide Geschäftsentwicklung bei starkem Wachstum ggü. dem Vorjahr und das trotz kundenbezogener Volumeneffekte im Consumer-Geschäft. Die Ergebnisse des 1. Quartals bestätigen dessen starke Marktposition bei hochwertigen Sensorlösungen.

