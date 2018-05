Evotec im FokusNachdem die Evotec-Aktie in den vergangenen zwei Jahren nur den Weg steil nach oben kannte (2016: +79,8%; 2017: +81,7%), zeigt sich das Papier des Biotech-Spezialisten in der jüngsten Vergangenheit deutlich schwächer. So müssen Evotec-Aktionäre auf 6-Monats-Sicht einen Kursverlust in Höhe von 18,6% verbuchen - dabei ging es alleine gestern um 6,3% nach unten. Die...

Den vollständigen Artikel lesen ...