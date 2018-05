BEIJING (IT-Times) - Das Digital Rights Management (DRM) System der erst kürzlich mit einem IPO an die Börse gebrachte Online-Video-Streaming-Plattform iQiyi Inc. wurde vom ChinaDRM Lab zertifiziert. Die Baidu-Tochtergesellschaft iQiyi Inc. hat ein eigenes System für das Digital Rights Management entwickelt....

Den vollständigen Artikel lesen ...