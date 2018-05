Die US-Bank JPMorgan hat Verizon nach einem Treffen mit Vorstandschef Lowell McAdam von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft, das Kursziel aber auf 58 US-Dollar belassen. Chancen durch den neuen Mobilfunkstandard 5G dürften sich in den nächsten Monaten allmählich herauskristallisieren, schrieben die Analysten in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies sei in der Bewertung noch nicht berücksichtigt. Die Experten betonten zudem die hohe Dividendenrendite des Telekomkonzerns./ajx/gl Datum der Analyse: 11.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0065 2018-05-11/14:34

ISIN: US92343V1044