Das Analysehaus CFRA hat das Kursziel für Imperial Brands von 4200 auf 3600 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Strong Buy" belassen. Analyst Jia Man Neoh passte seine Schätzungen in einer am Freitag vorliegenden Studie an den Gegenwind von der Währungsseite an. Letztlich attestierte er dem Tabakkonzern aber einen soliden Jahresstart und gute Aussichten im zweiten Halbjahr./ag/gl Datum der Analyse: 11.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0070 2018-05-11/14:40

ISIN: GB0004544929