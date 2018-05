Liebe Trader,

Übergeordnet bewegte sich Infineon, nach dem aktuellen Jahreshoch von 25,50 Euro, in einer Seitwärtsbewegung, welche, in dem Zeitraum der letzten zwei Monate, eine inverse SKS-Formation abzeichnen konnte. Sie ist eine der bekanntesten Chart-Formationen. Sind alle Kriterien erfüllt, lassen sich die richtigen Schlüsse für eine nach oben gerichtete Kursbewegung ziehen. Aktuellen Medienberichten zufolge will der Chip-Produzent noch in diesem Jahr ein neues Entwicklungszentrum für Automobilelektronik und künstliche Intelligenz in Dresden einrichten. Die Weichen sind in Richtung Oberseite gestellt!

Long-Chance:

Sollte es dem Halbleiterhersteller gelingen, das aktuelle Jahreshoch von 25,50 Euro zu überwinden, sind weitere Kursziele zunächst 28,00 Euro anzunehmen. Darüber hinaus ist es nicht abwegig, dass die Aktie sogar neue 15-Jahres-Hochs mit einem Wert von 30,00 Euro erreichen könnte! Eine Verlustbegrenzung ist vorerst noch knapp unter 23,00 Euro anzusetzen. Bei einem Rücksetzer unter das Stop-Niveau müssen Aktionäre mit weiteren Verlusten der Infineon-Aktie bis auf 20,00 Euro rechnen! ________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 23,93 Euro

Kursziel: 25,50 / 28,00 / 30,00 Euro

Stop: < 23,00 Euro

Risikogröße pro CFD: 0,93 Euro

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:

Tageschart:

Infineon; Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 23,92 Euro; 14:40 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

