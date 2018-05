Die 13.000 Punkte hat der Dax am Freitag nicht verteidigen können, der Euro hatte zum US Dollar wieder leicht aufgeholt: Die Schärfe aus dem Iran Atomkonflikt ist etwas genommen worden. Der US Außenminister sagte, man will über einen neuen Vertrag sprechen. Die Zeichen an der Wall Street stehen vorbörslich auf Gewinnmitnahmen - ein weiterer Dämpfer für den Dax. Halten wir fest: Der Dax hat diese Woche die Muskeln spielen lassen die wichtigen 13.000 Punkte getestet, und dabei gezeigt, dass er es kann ... Den Wirtschaftsausblick von Börsenmoderator Andreas Groß auf die Kalenderwoche 20 / 2018 sehen sie im Video.