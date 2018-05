Liebe Trader,

Der im Vorjahr herrschende Aufwärtstrendkanal brachte übergeordnet den Kursverlauf Anfang dieses Jahres auf ein derzeitiges Jahreshoch von 173,24 US-Dollar. Daraufhin folgte eine kurzfristige Korrekturbewegung. Diese ließ die Aktie zwischen April und Mai zweimal an dem Unterstützungsbereich von 138,10 Euro abprallen, woraufhin die Formation eines Doppelbodens entstanden ist. Sie ist eine sehr häufig auftretende Umkehrformation am Ende eines, in diesem Fall kurzfristigen, Abwärtstrends. Sie hat eine ziemlich hohe Aussagekraft und lässt somit die Hoffnung auf steigende Kurszahlen erheblich wachsen!

Long-Chance:

Derzeitige Kursziele liegen schätzungsweise zunächst an dem Widerstand von 173,24 US-Dollar. Sollte dieser erreicht und überwunden werden, sind sogar weitere Gewinne bis auf neue Jahreshochs nicht abwegig! Das bleibt aber noch per Wochenschlusskurs abzuwarten. Eine Verlustbegrenzung ist knapp unter dem Wert von 152,00 US-Dollar anzusetzen. Ein Rücksetzer unter das Stop-Niveau könnte die Infineon-Aktie im schlimmsten Fall bis auf das Niveau des Doppelbodens bringen. Sollte auch diese Unterstützung zur Unterseite verlassen werden, sind neue Jahrestiefs nicht zu stoppen. Doch erst muss noch der kurzfristige Abwärtstrend seit den Jahreshochs überwunden werden, damit ein aussagekräftiges Kaufsignal zu Stande kommt. ________________________________________________________________________

Einstieg per Stop-Buy-Order: 161,10 US-Dollar

Kursziel: 173,24 / 175,00 US-Dollar

Stop: < 152,00 US-Dollar

Risikogröße pro CFD: 9,10 US-Dollar

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:

Tageschart:

Caterpillar; Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 153,97 US-Dollar; 15:50 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

