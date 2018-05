Das Analysehaus RBC Capital hat die Einstufung für Unicredit angesichts der voranschreitenden Berichtssaison im europäischen Bankensektor auf "Outperform" mit einem Kursziel von 23,50 Euro belassen. Im Vergleich zu den Erwartungen hätten italienische Institute mit ihren Zahlen bislang am besten abgeschnitten, schrieb Analyst Adrian Cighi in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Die Aktie der Unicredit wird derzeit vom Experten favorisiert./tih/mis Datum der Analyse: 11.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: IT0005239360