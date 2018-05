In Relation zum Anstieg des DAX ist das, was Daimler (ISIN: DE0007100000) derzeit an Dynamik zu bieten hat, äußerst dürftig. Bis zum alten Rekordhoch aus dem Frühjahr 2015 bei 96,07 Euro sind es noch Welten. Uns selbst bis zum bisherigen Jahreshoch, das Daimler mit 76,48 Euro markierte, als der DAX sein Rekordhoch bei knapp 13.600 Punkten erreicht hatte, fehlt noch viel. Aber wieso? Gerade jetzt sollte Daimler doch laufen, jetzt, da der Euro doch langsam wieder nach unten dreht, vor allem in Relation zum US-Dollar. Warum klemmt es so?

Weil ein günstiger Euro bei Daimler nicht so immens ins Gewicht fällt wie bei anderen exportorientierten Unternehmen. Die großen Märkte sind Europa und China. Bei ersterem ist der Wechselkurs egal, in China sind die US-Hersteller für Daimler keine wirklich entscheidende Konkurrenz. Und der US-Markt ist zwar wichtig, aber die ...

