Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, im ersten Drittel von 2018 war an den Börsen kein Blumentopf zu gewinnen. So haben unsere 100 Champions-Aktien in den ersten vier Monaten 0,1% abgegeben, die 30 Dow-Titel verloren 2,3% und für die 30 Dax-Werte errechnet sich ein Minus von 3,6%. Doch die Zwischenbilanz per März hatte ein gutes Stück schlechter ausgesehen, und aus der freundlichen...

Den vollständigen Artikel lesen ...