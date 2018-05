(neu: Schlusskurs)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien des Telekomunternehmens NFon haben an ihrem ersten Handelstag deutlich zugelegt. Sie schlossen am Freitag bei 13,26 Euro. Im Vergleich zum Ausgabepreise von 12 Euro bedeutete das ein Plus von 10,5 Prozent.

Ursprünglich hatte das auf Telefonanlagen aus der Cloud spezialisierte Unternehmen sogar zwischen 15,60 bis 19,60 Euro je Aktie erzielen wollen, war dann allerdings zurückgerudert./mis/he

