FRANKFURT (Dow Jones)--Nach einer einer insgesamt recht freundlichen Woche hat der deutsche Aktienmarkt am Freitag mit kleinen Abgaben geschlossen. Am Ende hat er aber die magische Marke von 13.000 gehalten, die erst am Vortag erobert worden war. Der DAX verlor 0,2 Prozent auf 13.001 Punkte. Etwas auf die Stimmung drückte der weiter anziehende Euro, der zu Börsenschluss bei 1,1936 Dollar notierte nach Ständen von unter 1,1900 am Vortag. Das Geschäft wurde am Brückentag nach Christi Himmelfahrt als ruhig beschrieben. Nachrichten gab es kaum.

Für das Lufthansa-Papier ging es nach Bekanntgabe der Verkehrszahlen kräftig um 3,4 Prozent nach oben. Stützend wirkte nach Einschätzung aus dem Handel vor allem die Aussage, dass sich das Erlösumfeld währungsbereinigt im April positiv entwickelt hat. Gerade hier habe sich die Airline in den vergangenen Monaten zurückhaltend geäußert, hieß es. Dies habe für eine gewisse Erleichterung gesorgt, daneben sei die Aktie nach der jüngsten Korrektur reif für eine Gegenbewegung.

Talanx enttäuscht mit Ausblick

Nachdem bei Talanx die Bruttoprämien im Auftaktquartal überzeugt haben, hat der Versicherer den Ausblick für die Prämien leicht nach oben genommen. Den Ausblick für den 2018er Gewinn bestätigte Talanx aber nur. Das sorgte für etwas Enttäuschung. Talanx verbilligten sich um 2,3 Prozent.

Gute Zahlen von Arcelormittal stützten ein wenig die Stimmung für Stahlwerte am deutschen Markt: Für Thyssenkruppp ging es 1,4 Prozent nach oben, Salzgitter gewannen 0,5 Prozent. Ströer verloren 2,8 Prozent, nachdem die Commerzbank die Einstufung für das Papier auf "Hold" von "Buy" gesenkt hatte. Hamburger Hafen gaben 2,2 Prozent nach: hier hatte Alphavalue laut Händlern die Einstufung auf "Add" von "Buy" gesenkt.

Aus Zeichnersicht erfreulich fiel der Börsengang von Nfon aus. Im Vergleich zum im Vorfeld kräftig nach unten angepassten Ausgabepreis je Aktie von 12 Euro lag der erste Kurs am Freitag mit 13,00 Euro gut 8 Prozent höher. Zum Handelsende wurde das Papier des Anbieters von Cloud-Telefonsystemen mit 13,26 Euro gehandelt.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 87,7 (Vortag: 74,8) Millionen Aktien im Wert von rund 3,29 (Vortag: 2,94) Milliarden Euro. Es gab 10 Kursgewinner und 20 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 13.001,24 -0,17% +0,65% DAX-Future 12.993,50 -0,24% +0,47% XDAX 12.992,56 -0,33% +1,02% MDAX 26.699,86 -0,16% +1,90% TecDAX 2.779,50 -0,28% +9,90% SDAX 12.569,63 -0,05% +5,74% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 158,89 -1 ===

May 11, 2018 11:44 ET (15:44 GMT)

