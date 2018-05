Der Wiener Rentenmarkt hat am Freitag im Späthandel seine moderaten Anfangsgewinne teilweise wieder abgegeben. Unterm Strich notierten die wichtigsten Benchmark-Staatsanleihen damit in der Nähe der Vortagesstände. Auch deutsche Bundesanleihen bewegten sich kaum vom Fleck.Der am Nachmittag gemeldete Indikator des US-Konsumklimas ...

