Während die meisten europäischen Börsen am Fenstertag nachgegeben haben, zeigten sich die Anleger an der Wiener Börse am Freitag in Kauflaune. Am Donnerstag blieb die Wiener Börse wegen Christi Himmelfahrt geschlossen.Der heimische Leitindex ATX stieg gegenüber dem Mittwoch-Schluss (3.500,16) um 22,01 Punkte oder 0,63 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...