Brückentag sorgt für gemächlichen DAX-Handel, Lufthansa überzeugt

Gestern konnte der DAX einen großen Erfolg verbuchen und dank deutlicher Kurszuwächse erstmals seit langer Zeit wieder über der psychologisch wichtigen 13.000-Punkte-Marke schließen. Im Gegensatz dazu ging es am heutigen Freitag gemütlicher zu.

Das war heute los. Zahlreiche Anleger dürften den gestrigen Feiertag genutzt und gleich einen Brückentag für ein langes Wochenende eingelegt haben. Entsprechend wurde am deutschen Aktienmarkt keine allzu große Bewegung beobachtet. Außerdem zeigte sich der Euro etwas erholt. Immerhin war es in den vergangenen Tagen auch die schwächere europäische Gemeinschaftswährung, die für eine Erholung im DAX gesorgt hatte. Die Weltpolitik konnten Anleger weitgehend ausblenden. In der kommenden Woche dürfte einmal mehr der Kampf um die 13.000-Punkte-Marke im Fokus stehen.

Das waren die Tops & Flops. Eine besonders starke Performance lieferte heute im DAX die Lufthansa-Aktie (WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125) ab. Das Papier konnte in der Spitze rund 4 Prozent an Wert zulegen. Zuvor hatte die Kranich-Airline starke April-Passagierzahlen gemeldet. Im Vormonat wurden rund 12,2 Millionen Fluggäste an Bord der Lufthansa-Flugzeuge begrüßt. Eine Steigerung von 9,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, obwohl im Vorjahr die deutschen Osterferien in den April gefallen sind.

