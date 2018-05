22. ordentliche Generalversammlung vom 11. Mai 2018 EQS Group-Ad-hoc: nebag ag / Schlagwort(e): Generalversammlung/Generalversammlung 22. ordentliche Generalversammlung vom 11. Mai 2018 11.05.2018 / 19:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. MEDIENMITTEILUNG 22. ordentliche Generalversammlung vom 11. Mai 2018 - Generalversammlung genehmigt alle Anträge des Verwaltungsrates - Ausschüttung von CHF 0.80 pro Namenaktie im Rahmen einer Kapitalherabsetzung mit Valuta 27. Juli 2018 Präsenz Heute fand im Zunfthaus zur Zimmerleuten die 22. ordentliche Generalversammlung der nebag ag statt. An der Generalversammlung nahmen 136 Aktionäre teil, 210 Aktionäre liessen ihre Stimme durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten. Es waren insgesamt 48.78% des stimmberechtigten Aktienkapitals vertreten. Zustimmung zu den Anträgen des Verwaltungsrates Die Aktionäre haben allen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt. Die Generalversammlung beschloss insbesondere, für das Geschäftsjahr 2017 eine Ausschüttung von CHF 0.80 pro Aktie vorzunehmen. Insgesamt wird im Rahmen einer Kapitalherabsetzung der Betrag von CHF 7.30 Mio. ausgeschüttet. Die Nennwertrückzahlung an die Aktionäre ist verrechnungssteuerfrei und wird mit Valuta 27. Juli 2018 ausbezahlt. Alle zur Wiederwahl vorgeschlagenen Verwaltungsräte wurden für ein weiteres Amtsjahr bestätigt. Martin Wipfli wurde als Präsident des Verwaltungsrats wiedergewählt. Resultat bis zur GV 2018: Anstieg des inneren Werts pro Aktie um CHF 0.60 auf CHF 11.21 Im laufenden Geschäftsjahr stieg der innere Wert der Gesellschaft um CHF 0.60 auf CHF 11.21. Der NAV wird täglich berechnet und kann unter www.nebag.ch aufgerufen werden. Wichtige Termine - Mittwoch, 25. Juli 2018: Die Aktie der nebag ag wird ex gehandelt. - Freitag, 27. Juli 2018: Zahldatum - Freitag, 24. August 2018: Veröffentlichung Zwischenbericht Zürich, 11. Mai 2018 Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: nebag ag Markus Eberle, Vizepräsident des Verwaltungsrates c/o Baryon AG, General Guisan-Quai 36, CH-8002 Zürich Tel.: +41 (0)79 346 41 31 Fax: +41 (0)43 243 07 91 E-Mail: info@nebag.ch Internet www.nebag.ch Ende der Ad-hoc-Mitteilung Sprache: Deutsch Unternehmen: nebag ag c/o Baryon AG, General Guisan-Quai 36 8002 Zürich Schweiz Telefon: +41 (0)43 243 07 90 Fax: +41 (0)43 243 07 91 E-Mail: info@nebag.ch Internet: www.nebag.ch ISIN: CH0005059438 Börsen: SIX Swiss Exchange Ende der Mitteilung EQS Group News-Service 685053 11.05.2018 CET/CEST

