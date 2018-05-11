The following instruments on XETRA do have their last trading day on 11.05.2018
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 11.05.2018
ISIN Name
AU000000ACU7 ACTIVISTIC LTD.
AU000000TOX6 TOX FREE SOLUTIONS
CA45254B1031 IMV INC.
GB0032654641 POLEMOS PLC LS-,0001
US0909111082 BIOLASE INC. DL -,001
US1672501095 CHICAGO BRIDGE+IR. EO-,01
US75601W1045 REAL INDUSTRY DL-,01
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 11.05.2018
ISIN Name
AU000000ACU7 ACTIVISTIC LTD.
AU000000TOX6 TOX FREE SOLUTIONS
CA45254B1031 IMV INC.
GB0032654641 POLEMOS PLC LS-,0001
US0909111082 BIOLASE INC. DL -,001
US1672501095 CHICAGO BRIDGE+IR. EO-,01
US75601W1045 REAL INDUSTRY DL-,01