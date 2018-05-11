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BIOLASE INC
BIOLASE INC Chart 1 Jahr
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BIOLASE INC0,262-1,87 %
CHICAGO BRIDGE & IRON COMPANY NV13,50-4,26 %
ELAH HOLDINGS INC0,278+0,36 %
IMV INC1,39-2,11 %
PLUS CONNECT LIMITED0,0030,00 %
POLEMOS PLC0,0010,00 %
TOX FREE SOLUTIONS LIMITED2,16+0,93 %