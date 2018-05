The following instruments on XETRA do have their last trading day on 11.05.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 11.05.2018



ISIN Name



AU000000ACU7 ACTIVISTIC LTD.

AU000000TOX6 TOX FREE SOLUTIONS

CA45254B1031 IMV INC.

GB0032654641 POLEMOS PLC LS-,0001

US0909111082 BIOLASE INC. DL -,001

US1672501095 CHICAGO BRIDGE+IR. EO-,01

US75601W1045 REAL INDUSTRY DL-,01