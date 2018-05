Mannheimer Morgen über die Eichbaum-Werbeaktion Überschrift: Ball flach halten Fußball verbindet. Das gilt in besonderem Maß zu Zeiten der Weltmeisterschaft. Wenn Fans in den 32 teilnehmenden Staaten gleichzeitig vor den Fernsehern sitzen und ihre Mannschaften anfeuern, dann ist das normalerweise ein Beitrag zur Völkerverständigung. Egal welche Religion, ob Mann oder Frau, Schwarz oder Weiß, Jung oder Alt, alle fiebern mit. Die katastrophalen Reaktionen auf eine Werbeaktion der Mannheimer Brauerei Eichbaum stellen dieses Gemeinschaftsgefühl in Frage. Sicher, Eichbaum hat sich nicht gerade professionell verhalten. Schriftzeichen auf Kronkorken abzudrucken, ohne deren Bedeutung zu prüfen, ist schlicht fahrlässig. Aber dennoch: Das Mannheimer Unternehmen hatte weder die Absicht, jemanden herabzuwürdigen, noch den Islam zu verunglimpfen. Doch Vertretern verschiedenster Seiten kam die gedankenlose Kampagne aus Mannheim offensichtlich äußerst gelegen. So heizte die in London ansässige muslimische Organisation Doam maßgeblich die Empörung im Internet an. Laut der Zeitung âEURzThe Guardian' ist sie schon zuvor als Provokateur zwischen Sunniten und Schiiten aufgefallen. Keinen Deut besser agierten sogenannte islamkritische Deutsche, die die Entschuldigung des Eichbaum-Marketing-Chefs zum Anlass für üble Beschimpfungen nahmen. So übel, dass sich die Brauerei von Polizei und Staatsschutz zum weiteren Vorgehen beraten lassen musste. Das Internet verleiht Scharfmachern aller Seiten große Macht. Ihre einfachen Botschaften lassen sich mit wenigen Klicks in die Welt bringen. Dem gilt es den gesunden Menschenverstand entgegenzusetzen. Statt hitzig zu diskutieren und zu betonen, was uns trennt, sollten wir den Ball flachhalten und uns häufiger auf das Gemeinsame besinnen. Denn das ist weit mehr als nur das Interesse am Fußball. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== MANNHEIMER MORGEN Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktion Andrea Marx Redaktionssekretärin amarx@mamo.de T +49 (0) 621 392-1332 F +49 (0) 621 392-261490 Dudenstraße 12-26 68167 Mannheim www.mannheimer-morgen.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim, HRB 2664 Geschäftsführung: Dr. Björn Jansen, Jost Bauer

