Einen Tag nach ihrem erstmaligen Sprung über die Marke von 190 US-Dollar haben Anleger bei Apple am Freitag erst einmal Kasse gemacht. Die Papiere des iPhone-Herstellers rutschten nach moderat schwächerem Start immer weiter ins Minus ab und büßten zuletzt etwa 1 Prozent auf 188,12 Dollar ein. Sie entwickelten sich damit zum Schlusslicht im Leitindex Dow Jones Industrial , der zeitgleich moderat im Plus lag und so auf den siebten Handelstag in Folge mit positivem Ergebnis zusteuert.

Damit war es für die Papiere kein neuer Kurstreiber, dass Apple einem Medienbericht zufolge gemeinsam mit dem Bankhaus Goldman Sachs an einer gemeinsamen Kreditkarte arbeitet. Die Karte solle das Apple-Pay-Logo tragen und könnte Anfang kommenden Jahres in den USA starten, hieß es im "Wall Street Journal"./tih/he

ISIN US0378331005

AXC0254 2018-05-11/21:28