Ausgewählte Analysten-Einstufungen im dpa-AFX-Nachrichtendienst der Woche vom 07. bis 11.05.2018

MONTAG

SocGen senkt Air France-KLM auf 'Sell' - Ziel halbiert auf 6 Euro

PARIS - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat Air France-KLM um zwei Stufen von "Buy" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 12 auf 6 Euro halbiert. Die Arbeitnehmer der französisch-niederländischen Fluggesellschaft hätten den Konzernchef mit der Ablehnung des Gehaltsvorschlages des Managements zum Rücktritt gezwungen, schrieb Analyst Michael Kuhn in einer am Montag vorliegenden Studie. Damit sei seine Kaufempfehlung für die Aktien nun obsolet. Schrittweise Reformfortschritte seien bisher ein wichtiger Teil seiner Investment-Einschätzung gewesen, so Kuhn. Er erwarte jetzt höhere Kosten und mehr Gegenwind von der Preisseite.

Oddo BHF senkt Deutsche Bank auf 'Reduce' und Ziel auf 9,40 Euro

FRANKFURT - Die Investmentbank Oddo BHF hat die Aktie der Deutschen Bank von "Neutral" auf "Reduce" abgestuft und das Kursziel von 11,00 auf 9,40 Euro gesenkt. Die angekündigten Maßnahmen des neuen Führungsteams seien enttäuschend und dürften nicht ausreichen, um in einem zyklischen Abwärtstrend ein ausreichendes Profitabilitätsniveau wiederherzustellen, schrieb Analyst Jean Sassus in einer am Montag vorliegenden Studie. Seine gesenkten Schätzungen für das bereinigte Nettoergebnis lägen nun 10 Prozent unter den Konsensprognosen, die ebenfalls sinken dürften.

NordLB hebt Ziel für Lanxess auf 70 Euro - 'Halten'

HANNOVER - Die NordLB hat das Kursziel für Lanxess nach Zahlen von 68 auf 70 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Spezialchemiekonzern habe im ersten Quartal trotz negativer Wechselkurseffekte stark abgeschnitten und zudem den Ausblick so konkretisiert, dass man es als Anhebung interpretieren könne, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings preise der Aktienkurs bereits einen erheblichen Teil der guten Entwicklung und Aussichten ein.

DIENSTAG

NordLB hebt Munich Re auf 'Halten' und Ziel auf 190 Euro

HANNOVER - Die NordLB hat Munich Re nach Zahlen zum ersten Quartal von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und das Kursziel von 158 auf 190 Euro angehoben. Begünstigt durch eine geringe Schadenbelastung habe der Rückversicherer erfreuliche Resultate erzielt, schrieb Analyst Volker Sack in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mit Kurs-Gewinn-Verhältnissen um 11 herum seien die Papiere nun fair bewertet. Sack korrigierte seine Prognosen für 2018 nach oben.

Commerzbank senkt Deutsche Post auf 'Hold' - Ziel wird geprüft

FRANKFURT - Die Commerzbank hat Deutsche Post nach Zahlen von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel vorbehaltlich einer laufenden Überprüfung auf 41 Euro belassen. Starke Endmärkte in der Briefsparte PeP und dem Expressgeschäft seien eigentlich eine gute Nachricht, schrieb Analyst Adrian Pehl in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis sei jedoch wegen eines Kostenanstiegs, der seines Erachtens keine nur einmalige Sache gewesen sein dürfte, hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Pehl hält die Jahresziele des Post- und Logistikkonzerns nun für gefährdet.

Metzler senkt Deutsche Börse auf 'Hold' - Ziel 117 Euro

FRANKFURT - Metzler hat die Aktie der Deutschen Börse nach der starken Kursentwicklung im bisherigen Jahresverlauf von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 120 auf 117 Euro gesenkt. Die Wachstumsaussichten seien zwar grundsätzlich gut, hieß es in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Angesichts der inzwischen fairen Bewertung und eher mauer Handelsvolumina an der Terminbörse Eurex im April fehle es aber momentan an Kurspotenzial.

MITTWOCH

CFRA senkt Deutsche Post auf 'Hold' und Ziel auf 38 Euro

LONDON - Das Analysehaus CFRA hat die Aktie der Deutschen Post nach Zahlen zum ersten Quartal von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 45 auf 38 Euro gesenkt. Die Resultate des Logistikkonzerns seien schwächer als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Firdaus Ibrahim in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte reduzierte seine Gewinnprognosen (EPS) für 2018 und 2019.

HSBC hebt Allianz SE auf 'Buy' - Ziel hoch auf 223 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat Allianz SE von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 213 auf 223 Euro angehoben. Analyst Dhruv Gahlaut lobte in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie zu europäischen Versicherern die attraktive Bewertung der Papiere der Münchner. Er hob zudem die starke Kapitaldecke und das entsprechende Ausschüttungspotenzial positiv hervor.

Kepler Cheuvreux hebt Siemens auf 'Buy' - Ziel 130 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Siemens nach Zahlen von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 121 auf 130 Euro angehoben. Analyst William Mackie sprach in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von einem starken zweiten Geschäftsquartal des Elektrokonzerns. Angesichts der erfolgreichen Umstrukturierung der Konzernstruktur und einer robusten operativen Leistung empfiehlt er die Aktie bei einem erhöhten Kursziel nun zum Kauf.

DONNERSTAG

Barclays senkt HeidelbergCement-Ziel auf 98 Euro - 'Overweight'

LONDON - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für HeidelbergCement nach Zahlen für das erste Quartal von 100 auf 98 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das erste Quartal des Zementkonzerns sei geprägt von vorübergehendem Gegenwind - etwa wegen des Wetters, schrieb Analyst Nabil Ahmed in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aussichten blieben aber robust, daher sollte man über den schwachen Jahresauftakt hinweg sehen.

Bernstein senkt Roche auf 'Market-Perform' - Ziel 244 Franken

NEW YORK - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Roche von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft, das Kursziel aber auf 244 Franken belassen. Der Pharmakonzern biete unter den von Bernstein beobachteten Branchenwerten das niedrigste Gewinnwachstum bei steigendem Konkurrenzdruck durch Generika und überhöhten Markterwartungen, begründete Analyst Tim Anderson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie sein weniger optimistisches Votum.

CFRA senkt Ahold Delhaize auf 'Hold' - Ziel 21 Euro

LONDON - Das Analysehaus CFRA hat Ahold Delhaize nach Zahlen von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Supermarktkette habe solide Resultate vorgelegt, aber das Aufwärtspotenzial zum unveränderten Kursziel von 21 Euro sei inzwischen begrenzt, schrieb Analyst Jia Man Neoh in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

FREITAG

NordLB senkt Beiersdorf auf 'Verkaufen' - Ziel runter auf 85 Euro

HANNOVER - Die NordLB hat das Kursziel für die Aktien von Beiersdorf nach Zahlen von 88 auf 85 Euro gesenkt und die Einstufung entsprechend von "Halten" auf "Verkaufen" geändert. Analyst Thorsten Strauß passte seine Schätzungen für die Hamburger in einer am Freitag vorliegenden Studie nach unten an. Der Gegenwind von der Währungsseite werde auch im zweiten Quartal deutlich spürbar bleiben.

SocGen senkt Uniper auf 'Sell' - Ziel hoch auf 24,70 Euro

PARIS - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat Uniper von "Hold" auf "Sell" abgestuft, das Kursziel aber von 23,40 auf 24,70 Euro angehoben. Nach dem jüngsten Kursanstieg und mit Blick auf die Schätzungen für 2018 und 2019 sehe die Bewertung des Kraftwerksbetreibers nicht attraktiv aus, begründete Analyst Lueder Schumacher in einer am Freitag vorliegenden Studie die Abstufung. Kurzfristig sei die Aktie nicht werthaltig.

Commerzbank hebt SLM Solutions auf 'Buy' - Ziel 39 Euro

FRANKFURT - Die Commerzbank hat SLM Solutions nach Zahlen zum ersten Quartal von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 39 Euro belassen. Der Hersteller von 3D-Druckern sei zwar im wesentlichen so schwach wie von ihm erwartet in das Jahr gestartet, schrieb Analyst Adrian Pehl in einer am Freitag vorliegenden Studie. Beruhigen sollte aber, dass nach Aussagen des Finanzchefs vom dritten Quartal an Aufträge von "hochkarätigen" europäischen Kunden zu erwarten sind.

AXC0257 2018-05-11/21:50