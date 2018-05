Wochenrückblick KW19: DAX hält 13.000 - Apple kann überraschen

Wieder geht eine erneut kurze Woche zu Ende. Trotz Brückentag am Freitag hielt die gute Laune am deutschen Aktienmarkt an - immerhin konnte erstmals seit Januar wieder die Marke von 13.000 Punkten überrschritten werden. Da konnte auch das Störfeuer aus Washington in Form der Aufkündigung des Atom-Deals mit dem Iran nichts ausrichten. Lediglich der Ölpreis reagierte. Die gute Laune lag aber auch an den heimischen Quartalszahlen - immerhin haben neun DAX-Unternehmen über das abgelaufene Quartal berichtet. Spannend waren dabei vor allem die Veröffentlichungen von Siemens, Beiersdorf und Deutsche Post.

Deutschland

Der starke Euro macht deutschen Unternehmen vermehrt zu schaffen. Im Zuge der Berichtssaison für das erste Quartal 2018 führten bereits mehrere DAX-Konzerne negative Wechselkurseinflüsse unter den Belastungsfaktoren auf. Dazu gehörte auch Bayer. Die Leverkusener wollen sich dadurch jedoch nicht die Stimmung vermiesen lassen. Mehr dazu hier.

Nach einem starken Geschäftsjahr 2017 konnte adidas auch einen sehr guten Auftakt in das Jahr 2018 verbuchen. Und nun steht die nächste Fußball-Weltmeisterschaft vor der Tür. Grund also, in Jubel auszubrechen? Nicht notwendigerweise.

