Mit Ausnahme von Bitcoin gibt es wahrscheinlich kein Anlagethema, das in den letzten Jahren umfangreicher behandelt wurde als die Marihuana-Aktien. Es ist auch nicht schwer zu verstehen, warum. Seit Anfang 2016 haben einige der größten Pot-Aktien nach Marktkapitalisierung mehr als 1.000 % zugelegt. Im Vergleich dazu haben die Aktien in der Vergangenheit jährlich um etwa 7 % zugelegt, einschließlich der Wiederanlage von Dividenden und unter Berücksichtigung der Inflation. Kurz gesagt, die Marihuana-Aktien bringen deutlich mehr als die Börse normalerweise bringt. Jedoch ist eine Investition in Marihuana nicht so einfach, wie es klingt. Es gibt eine Menge Dinge, die die gegenwärtigen ...

