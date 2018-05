steigende Kurse wurden auch in der letzten Woche am deutschen Aktienmarkt verzeichnet. Der DAX legte um weitere 1,9 Prozent zu und stieg somit übergeordnet seit Ende März. Technisch gelang es den Notierungen, aus der zuvor gehaltenen Konsolidierung zwischen 12850 und 12950 Punkten nach oben auszubrechen und die runde Zahl von 13000 Punkten erneut für sich zu erobern. Dabei gelang es dem deutschen Leitindex, sich von manchen Belastungen zu befreien.

Der Syrienkonflikt war auf dem Parkett schon zuvor in den Hintergrund gerückt, der Handelsstreit zwischen den USA und China sowie der EU pausierte, indem die Fristen verlängert (EU) und die Gespräche vertagt (China) wurden und das von US-Präsident Donald Trump am Dienstag gekündigte Atomabkommen mit dem Iran war letztlich auch noch kein Grund für die Anleger, den Aktienmarkt nicht nach oben auf den höchsten Stand seit Anfang Februar zu handeln.

Allerdings könnte die zuletzt durchgehend gute Stimmung jederzeit und unmittelbar ins Gegenteil umschlagen kann, sollte ein Krisenherd wieder aufflammen. Auch deshalb, weil Trump als Akteur auf der Weltbühne als unberechenbar gilt und dadurch als großer Unsicherheitsfaktor. Jedoch fanden die Anleger durch die laufende Quartalszahlensaison auch eine willkommene Gelegenheit, sich von den geopolitischen Problemen dieser Tage wiederum abzulenken.

In der folgenden Woche stehen wie in der letzen am Dienstag und Mittwoch hierzulande wieder zahlreiche Zwischenberichte auf der Agenda. Am Dienstag legen fünf, darunter E.ON und Continental, und am Mittwoch vier im DAX gelistete Konzerne, mit dabei Siemens und Henkel, ihre Zahlen vor. Im Vorgriff auf die nächste Zinsentscheidung der Federal Reserve könnten schließlich auch die US-Verbraucherpreise von April am Donnerstag eine wichtige Rolle spielen.

Steigt über 13000 Punkte

Der DAX notiert weiterhin im Bereich von 13000 Punkten, zuletzt um 12800 Punkte. Der Leitindex könnte vor einem nachhaltigen Durchbruch über 13000 Punkte noch eine Korrektur einleiten. Diese dürfte dann aber wohl bereits im Bereich von 12750 bis 12800 Punkten auslaufen. Eine Short-Positionen würde sich aber nicht anbieten! Der Trend sei weiterhin klar long, Korrekturen aktuell nur von kurzer Dauer. Buy the dip, laute das Motto dieser Tage.

Auch der marktbreite US-Index S&P 500 sollte bis etwa 2760 Punkte zulegen können und ann Kurs auf 2800 Punkte nehmen. Mögliche Korrekturen dagegen könnten bereits über 2680 Punkten auslaufen, meint Börse Daily INSIGHT, der Newsletter zur täglichen DAX-Analyse mit zwei Ausgaben pro Handelstag. Unser Börse-Daily-Experte Christian Zoller ...

