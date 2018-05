Der Aktienkurs des Kreditkartenunternehmens Visa (WKN:A0NC7B) explodierte in den letzten drei Jahren. Die Visa-Aktie hat sich in diesem Zeitraum fast verdoppelt! Interessant für deutsche Anleger: Drei entscheidende Faktoren für diese grandiose Performance sind auch bei der Aktie der Deutschen Telekom (WKN:555750) zu finden! Erfolgsfaktor 1: Wachstumsmarkt Dass die Visa-Aktie in den letzten Jahren durch die Decke schoss, lag vor allem daran, dass immer mehr Menschen bargeldlos bezahlen. So nahmen die Transaktionen mit EC- oder Kreditkarten in den letzten Jahren stark zu. In der folgenden Tabelle findest du zwei Zahlen, die das Wachstum in Deutschland gut veranschaulichen: Wachstum Transaktionen Visa Deutschland ...

Den vollständigen Artikel lesen ...