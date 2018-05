Seit Anfang des Jahres hat der Aktienmarkt mehr als ein Dutzend eintägige Kursverluste von 1 % oder mehr sowie eine ganze Reihe von starken Anstiegen verzeichnet. Doch selbst bei dieser wachsenden Volatilität konnte der S&P 500 in den letzten 12 Monaten um etwa 12 % steigen. Solche Renditen sind sicherlich respektabel, eine Handvoll Technologieunternehmen hat im gleichen Zeitraum jedoch vier- bis fünfmal so gut abgeschnitten. Zum Beispiel haben Shopify (WKN:A14TJP), Okta (WKN:A2DNKR) und PayPal Holdings (WKN:A14R7U) im vergangenen Jahr um 50 % oder mehr zugelegt. Werfen wir einen kurzen Blick darauf, was das Wachstum eines jeden Unternehmens antreibt und warum die Investoren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...