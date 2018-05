Die Deutschen mögen eigentlich eine Technik-begeisterte Nation sein, aber wenn es um Tesla (WKN:A1CX3T) geht, dreht es sich meist nur um die finanzielle Situation des Konzerns oder Oberflächlichkeiten. Dabei sieht es so aus, als ob Tesla die deutschen Autohersteller in wichtigen Technologien komplett abgehängt hat. Anstatt sich im Interview, das die letzten Quartalszahlen begleitet hat, auf den mürrischen CEO zu fokussieren, hätten findige Investoren lieber bemerken sollen, wie weit Teslas Batterietechnologie bereits gekommen ist. Die Kerntechnologie der Elektrorevolution findet wenig Beachtung Vielleicht liegt unser mangelndes Interesse an Batterietechnologie daran, dass wir in Europa keine nennenswerten Batterieproduzenten haben. Was auch immer der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...