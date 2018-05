Neues vom KMU-Anleihen-Markt - in der Kalenderwoche 19 (KW19) bietet der finnische Fintech-Konzern Ferratum Oyj über seine Tochtergesellschaft Ferratum Capital Germany GmbH den Inhabern der Ferratum-Anleihe 2013/18 und der Ferratum-Anleihe 2017/18 den Umtausch in eine neue Ferratum-Anleihe 2018/22 an. Die neue Anleihe, die wiederum über die Ferratum Capital Germany GmbH begeben werden soll, hat ein Gesamtvolumen von 100 Millionen Euro. Der neue Ferratum-Bond wird aller Voraussicht nach aber nicht öffentlich angeboten.

Die Stern Immobilien AG begibt eine Folgeanleihe (A2G8WJ) am KMU-Anleihen-Markt, allerdings ebenfalls nicht öffentlich. Die neue Stern-Anleihe ist mit einem Zinskupon von 6,25% p.a. ausgestattet und hat eine Laufzeit bis zum 23.05.2023. Im Rahmen der Anleiheemission, die einzelnen Anleihegläubigern der ersten Stern-Anleihe 2013/18 im Rahmen einer Privatplatzierung zum Tausch angeboten wird, sollen bis zu 15 Millionen Euro mit einer Stückelung von 1.000 Euro platziert werden. Auch die publity AG plant den Umtausch ihrer Wandelanleihe 2015/20 (A169GM) in Erwerbsrechte auf eine von der Gesellschaft zu begebende neue Anleihe. Dazu müssen die Anleger aber erst noch zustimmen. Aus diesem Grund lädt die publity ...

