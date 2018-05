Was kommt nach der DAX 13000?

Original abrufbar unter Trading-Treff.de bezieht sich auf den DAX (ISIN DE0008469008 | WKN 846900).

Die Fahrt der Bullen zog sich weiter in den Mai hinein. Nach dem schon positiven Start in den Monat, für den immer wieder der Spruch "Sell in May…" genannt wird, dazu später mehr, konnte der DAX in der vergangenen Woche an diese Bewegung anknüpfen. Mit mehr als 1,4 Prozent Wochenplus wurden sogar die 13000 im DAX erreicht. Es stellt sich aus dem Chartbild heraus nun die Frage, was danach kommen kann. Diesen Möglichkeiten widme ich mich in dieser Chartanalyse nun zu.

Ausbruch in dieser Woche komplett bestätigt

Die Frage aus der Vorwochenanalyse, ob mit dem Überschreiten der 12.630 der Ausbruch im DAX aus der Seitwärtszone vollzogen war, hat sich quasi schnell beantwortet. Sie titelte "Ausbruch legt weitere Ziele fest" und hatte die 13.000 im Visier. So sah es noch vor einer Woche aus - zur Erinnerung:

Bereits am Dienstag kamen wir der 13000-Punkte-Marke sehr nahe und der Markt zeigte damit, wie viel Momentum und Dynamik in dieser Bewegung steckte. Siehe dazu folgende Diskussion im Forum:

Mit einem Minus von 0,28 Prozent war der Dienstag dann auch der schwächste Tag. Eine ausgiebige Konsolidierung fand jedoch nicht statt, sondern bereits am Mittwoch zog der Markt weiter nach oben, berührte die Montagshochs. Dünnes Volumen am Feiertag in Deutschland, an dem jedoch gehandelt wurde, ließen den DAX dann am Donnerstag auf 13.000 Punkte steigen. So hoch standen wir seit Ende Januar / Anfang Februar nicht mehr!

Der Freitag wurde eher als Brückentag bezeichnet und konnte zwar die 13.000 per Schlusskurs knapp verteidigen, dies ging jedoch mit geringem Volumen einher. Von daher muss die kommende Woche zeigen, wie nachhaltig dieser Ansturm war.

Kennen Sie die Börsenweisheit "Sell in May…"?

Als kleiner Einschub möchte ich hier auf diese Börsenweisheit kurz eingehen. Immerhin liest man darüber in diversen Medien und hat das Gefühl, hier unbedingt eine Depotbereinigung vornehmen zu müssen.

Den vollständigen Artikel lesen ...