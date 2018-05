Wie teuer ist neue Abgas-Hardware? - Weiter Streit um Diesel-Kosten

DESSAU/BERLIN - Neue Katalysatoren lassen sich in alte Dieselautos nach Überzeugung des Umweltbundesamts (UBA) sehr viel günstiger einbauen als vom Bundesverkehrsministerium angenommen. Behördenchefin Maria Krautzberger erklärte, solche Nachrüstungen an der Abgas-Hardware schmutziger Fahrzeuge könnten im Schnitt schon für jeweils 2000 bis 3000 Euro möglich sein. Dies sagte sie dem "Spiegel" mit Blick auf eigene Untersuchungen ihres Hauses. Eine Analyse von fünf Professoren im Auftrag des Verkehrsministeriums hatte dagegen jüngst eine Größenordnung von mehr als 5000 Euro pro Auto ergeben.

Bayer-Finanzchef: Kapitalerhöhung nicht vor Hauptversammlung am 25. Mai

FRANKFURT - Bayer will auch nach der milliardenschweren Trennung von seiner ehemaligen Kunststofftochter Covestro das Kapital für die Übernahme von Monsanto erhöhen. Dies sei notwendig, um auch nach der Transaktion noch über ein Rating im Investment Grade zu verfügen, sagte der Finanzchef des Pharma- und Chemiekonzerns Johannes Dietsch der "Börsen-Zeitung" (Samstagausgabe). Zwar legte der Manager noch keinen exakten Zeitplan vor, doch "wird die Kapitalerhöhung mit Sicherheit nicht vor der Hauptversammlung am 25. Mai kommen".

Chef der Thomas-Cook-Airlines sieht wenig Spielraum für höhere Preise

HAMBURG/FRANKFURT - Flugtickets werden nach Einschätzung des Chefs der Thomas-Cook-Airlines, Christoph Debus, in absehbarer Zeit kaum teurer werden. Nach wie vor gebe es in der Branche Überkapazitäten, sagte der Manager dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel". Im Sommer sei allein das Angebot für touristische Flüge aus Deutschland um acht Prozent gestiegen, so dass er nur wenig Spielraum für Preiserhöhungen sehe. Zu dem Reisekonzern Thomas Cook gehört unter anderem der deutsche Ferienflieger Condor.

Novartis erhält Zulassungserweiterung für MS-Mittel Gilenya

BASEL - Novartis hat von der US-Gesundheitsbehörde FDA eine Zulassungserweiterung für sein Mittel Gilenya zur Behandlung von Multipler Sklerose erhalten. Neu darf das Präparat auch Kindern ab dem Alter von 10 Jahren verschrieben werden, teilte der schweizerische Pharmakonzern in der Nacht auf Samstag mit.

Kritik an befristeten Jobs bei Post - Konzern: 'Verantwortungsvoll'

BONN - Fast jeder fünfte Brief- und Paketzusteller bei der Deutschen Post soll nach Informationen der "Bild am Sonntag" nur einen befristeten Vertrag haben. Wie die Zeitung unter Berufung auf Konzernunterlagen berichtete, haben etliche davon angeblich weniger als drei Monate Laufzeit. Ein Post-Sprecher sagte der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf, man gehe generell "sehr verantwortungsbewusst mit dem Instrument der Befristung" um. Den Angaben des Berichts widersprach er nicht, detaillierte Zahlen zum Anteil der befristeten Kräfte wurden allerdings nicht genannt.

Teslas Produktionschef nimmt Auszeit

PALO ALTO - Während Tesla weiter mit Anlaufproblemen bei seinem ersten günstigeren Wagen Model 3 kämpft, nimmt Produktionschef Doug Fields eine Auszeit. Der Manager wolle "Kraft tanken und Zeit mit der Familie verbringen", sagte ein Tesla-Sprecher dem "Wall Street Journal" am Freitag. "Er hat Tesla nicht verlassen." Nach Informationen der Zeitung geht es um eine sechswöchige Pause.

Scheidender Deutsche-Bank-Vize Schenck: Sewing an Spitze beste Lösung

FRANKFURT - Der bisherige oberste Investmentbanker und Vize im Vorstand der Deutschen Bank , Marcus Schenck, sieht den neuen Konzernchef Christian Sewing als optimale Wahl. Der Manager - bei der Nachbesetzung des Postens des Vorstandsvorsitzenden John Cryan noch Schencks direkter Konkurrent - sei "die mit Abstand beste Lösung" für die Führung des Instituts, sagte Schenck der "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung": "Wenn ich jemandem den CEO-Posten gönne, dann ist es Christian." Er selbst werde nach der Hauptversammlung am 24. Mai den Vorstand verlassen und dann einen anderen Job antreten.

VW-Kreise: US-Klage gegen Ex-Chef Winterkorn ändert Rechtslage nicht

WOLFSBURG - Die US-Klage samt Haftbefehl gegen Ex-VW -Chef Martin Winterkorn hat laut Konzernkreisen die Rechtslage für das Unternehmen nicht verändert. Gleichwohl sei es auch für die zivilrechtlichen Verfahren vergleichsweise wichtig, was Winterkorn in der Abgasaffäre gewusst habe und was nicht, sagte eine informierte Person der Deutschen Presse-Agentur. Denn auch im Fall der Kundenklagen werde vorgetragen, dass Winterkorn erst im September 2015 zweifelsfrei von den Diesel-Manipulationen erfahren habe. Die US-Anklage habe aber keine Auswirkungen auf die tatsächliche Einschätzung dazu, was der frühere VW-Konzernchef gewusst habe.

Verpasste Fristen bei Daimler-Einstieg: Mögliches Bußgeld gegen Geely

BONN/STUTTGART - Wegen verpasster Meldefristen bei seinem Einstieg bei Daimler könnte der chinesische Autobauer Geely zu einem Millionen-Bußgeld verdonnert werden. Wie die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ) und das "Handelsblatt" berichteten, hätte Geely-Chef Li Shufu der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) die bevorstehende Beteiligung früher melden müssen.

Ex-Chef Koch weist Schadenersatz-Forderungen von Bilfinger zurück

FRANKFURT/MANNHEIM - Der frühere Vorstandschef des Industriedienstleisters Bilfinger , Roland Koch, sieht bei sich keine Pflichtverletzungen und weist Schadenersatz-Forderungen zurück. "Die Vorwürfe gegen Herrn Koch sind substanz- und haltlos", sagte dessen Sprecher der Deutschen Presse-Agentur am Samstag. Zuvor hatte die "Frankfurter Allgemeine Zeitung/FAZ" über das Thema berichtet. Koch setzt laut seinem Sprecher darauf, dass bei "fairer Betrachtung" die Vorwürfe gegen ihn entkräftet werden können.

-Trump will bei Rettung von Chinas ZTE-Konzern helfen

-Gummi im Gewässer - Forscher auf der Spur von Reifenabrieb

-Studie: Deutsche geben Milliarden für Bier und Spirituosen aus

-Studie: Viele Verbraucher bei Onlinehandel um Privatsphäre besorgt

-Leihradanbieter Mobike plant Angebot in allen deutschen Großstädten

-Ryanair-Tochter Laudamotion fliegt nicht ab Zürich

-Quotensieg für ESC - Mehr als 8,2 Millionen gucken das Finale

-Unternehmen räumen Millionenzahlung an Trumps Anwalt Cohen ein

-Roboter-Firma Boston Dynamics will erstes Modell zum Verkauf anbieten

-Alternative zur Gesundheitskarte - Spahn sucht Lösung fürs Handy

-Altmaier will 'energiepolitisches Gesamtkonzept' mit Moskau und Kiew

-Wirtschaft: Deutschland muss bei 'Nord Stream 2' vermitteln

-Oldenburgische Landesbank: Aktien auf Haupteigner übertragen

-Streit um Flagge: Brauerei bricht Kronkorken-Aktion zur Fußball-WM ab

-Medizintechnik-Branche spürt den Trump-Effekt

-Mexiko steuert auf neuen Besucherrekord zu

-Sanierung von Berlins zentralem Busbahnhof wird teurer

-OHB-Chef: Brauchen für Marsmissionen mehr Infrastruktur im All

-ROUNDUP: Kräftiges Lohnplus für Bauarbeiter - Schlichterspruch im Tarifstreit°

