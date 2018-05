CEWE weiter auf Wachstumskurs DGAP-News: CEWE Stiftung & Co. KGaA / Schlagwort(e): Quartalsergebnis CEWE weiter auf Wachstumskurs 14.05.2018 / 07:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. CEWE weiter auf Wachstumskurs - Q1: Umsatzplus von 10,1 % auf 130,6 Mio. Euro (Q1 2017: 118,6 Mio. Euro) - CEWE FOTOBUCH-Absatz legt um starke 7,7 % auf 1,248 Mio. Exemplare zu - TIPA World Awards 2018: CEWE ist bester Fotoservice der Welt - Stabiles EBIT von 0,6 Mio. Euro trotz Integrationsaufwendungen - Prognose 2018 bestätigt: Umsatz 630-665 Mio. Euro, EBIT 48-54 Mio. Euro Oldenburg, 14. Mai 2018. Die CEWE Stiftung & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE 0005403901) setzt ihren Wachstumskurs im ersten Quartal 2018 fort: Der Umsatz stieg um 10,1 % auf 130,6 Mio. Euro (Q1 2017: 118,6 Mio. Euro). Dabei wurde das Wachstum nicht nur von Akquisitionen getragen, sondern vor allem vom Stammgeschäft Fotofinishing: Der umsatzstärkste Geschäftsbereich legte organisch kräftig zu, den akquirierten Foto-App-Spezialisten "Cheerz" eingeschlossen insgesamt sogar um 10,4 %. Mit 0,6 Mio. Euro liegt das EBIT im ersten Quartal 2018 trotz der außerordentlichen Aufwendungen für die Integration von Zukäufen exakt auf Vorjahresniveau (Q1 2017: 0,6 Mio. Euro). "Auch wenn das vierte Quartal wie inzwischen traditionell üblich auch 2018 den größten Umsatz- und vor allem Ergebnisbeitrag liefern wird, haben wir mit dem organischen Wachstum und dem zusätzlichen Schub durch unsere Zukäufe eine gute Ausgangsbasis für das Gesamtjahr geschaffen. Besonders freut uns das Comeback des CEWE FOTOBUCH, nachdem dies 2017 wegen der Umsatzsteuererhöhung im Volumen nicht wachsen konnte", so Dr. Christian Friege, Vorstandsvorsitzender der CEWE Stiftung & Co. KGaA. Fotofinishing wächst dynamisch Der Umsatz im Geschäftsbereich Fotofinishing legte insgesamt um 10,4 % auf 94,5 Mio. Euro zu (Q1 2017: 85,6 Mio. Euro). Dabei steuerte erstmalig "Cheerz" Fotofinishing-Umsatz bei: CEWE hatte den wachstumsstarken Marktführer für Fotofinishing-Apps in Frankreich im Februar akquiriert. Zusätzlich zur Cheerz-Akquisition trug vor allem das CEWE FOTOBUCH das Wachstum, nachdem es im Vorjahr wegen der drastischen Umsatzsteuererhöhung von 7 % auf 19 % im Volumen nicht zulegen konnte: Der CEWE FOTOBUCH-Absatz stieg im ersten Quartal 2018 um starke 7,7 % auf 1,248 Mio. Exemplare (Q1 2017: 1,159 Mio. Exemplare). Auch mit dem Gewinn des TIPA World Awards 2018 in der Kategorie "Best Photo Print Service" setzte sich CEWE mit dem CEWE FOTOBUCH durch: Hier überzeugte die internationale Jury die Möglichkeit zur Veredelung der CEWE FOTOBUCH Einbände. Der Award des Fotopresseverbandes "Technical Image Press Association" - kurz TIPA - gilt als begehrteste Auszeichnung für Foto- und Imagingprodukte weltweit. Auch der Absatz von CEWE KALENDERN, CEWE CARDS, Fotogeschenken und CEWE SOFORTFOTOS wuchs weiter. Unverändert setzte sich der Trend zu qualitativ hochwertigeren Fotos fort: So stieg der Umsatz pro Foto um 3,7 % auf 20,28 Eurocent (Q1 2017: 19,55 Eurocent). Vor diesem Hintergrund verzeichnete CEWE im Fotofinishing mit 1,9 Mio. Euro (Q1 2017: 1,3 Mio. Euro) erneut bereits im ersten Quartal ein positives Ergebnis. LASERLINE-Akquisition treibt den Kommerziellen Online-Druck Auch der Geschäftsbereich Kommerzieller Online-Druck verzeichnete im 1. Quartal ein zweistelliges Umsatzwachstum. Mit 24,4 Mio. Euro lag der Umsatz um 18,8 % über dem Vorjahresniveau (Q1 2017: 20,6 Mio. Euro) und profitierte dabei insbesondere von der LASERLINE-Akquisition. Das Bestandsgeschäft behauptete sich trotz des weiterhin starken Preiswettbewerbs im Inland und des Brexit-geschwächten Geschäfts in Großbritannien auf Vorjahresniveau. Das EBIT, das im 1. Quartal 2018 -0,5 Mio. Euro nach +0,1 Mio. EUR im 1. Quartal 2017 erreichte, wurde unter anderem durch einmalige Integrationskosten für LASERLINE in Höhe von rund 0,2 Mio. Euro belastet. Ab 2019 wird für LASERLINE ein positiver Ergebnisbeitrag erwartet. Auch Kostensteigerungen und zwei Produktionstage weniger als im Vorjahr sorgten dafür, dass das EBIT des Geschäftsbereichs Kommerzieller Online-Druck in Q1 noch negativ ausfiel. Umsatz im Geschäftsbereich Einzelhandel marktbedingt rückläufig Der Hardware-Einzelhandelsumsatz ging im ersten Quartal 2018 im Vergleich zur Vorjahresperiode marktbedingt um 8,0 % auf 10,8 Mio. Euro zurück (Q1 2017: 11,8 Mio. Euro). Die optimierte Preisstrategie mit dem bewussten Verzicht auf margenschwächere Umsätze zahlte sich jedoch aus: Mit -0,5 Mio. Euro lag das EBIT trotz des Umsatzrückgangs nur leicht niedriger als im Vorjahr (Q1 2017: -0,3 Mio. Euro). Das Ergebnis des 1. Quartals im Einzelhandel ist aufgrund der Saisonalität des Geschäfts traditionell negativ. Geschäftsbereich Sonstiges mit leichtem Plus Der Umsatz im Geschäftsfeld Sonstiges lag im 1. Quartal 2018 bei 0,9 Mio. Euro (Q1 2017: 0,7 Mio. Euro). In diesem Geschäftsbereich sind Immobilienbesitz und Beteiligungen zusammengefasst, aber auch Struktur- und Gesellschaftskosten, wie etwa Kosten für die Hauptversammlung und Investor Relations. Das EBIT blieb im 1. Quartal 2018 mit -0,4 Mio. Euro nahezu auf dem Niveau des gleichen Vorjahreszeitraumes (Q1 2017: -0,5 Mio. Euro). Eigenkapitalquote weiter sehr solide: 59,3 % Die Eigenkapitalquote zum 31. März 2018 liegt mit 59,3 % (31. März 2017: 63,2 %) weiterhin auf einem sehr soliden Niveau. Trotz der Steigerung des eingesetzten Kapitals durch Zukäufe (Saxopark, LASERLINE und Cheerz-Beteiligung) betrug seine Verzinsung (ROCE) weiter starke 18,9 % (Q1 2017: 20,8 %). Prognose bestätigt Die guten Ergebnisse des 1. Quartals untermauern die Prognose des Vorstandes für das Gesamtjahr mit einem Umsatz zwischen 630 und 665 Mio. Euro und einem EBIT zwischen 48 Mio. Euro und 54 Mio. Euro. Wachstumsimpulse erwartet CEWE dabei von der Akquisition des Online-Druck-Anbieters LASERLINE im Kommerziellen Online-Druck und von der Mehrheitsbeteiligung an der führenden französischen Foto-App "Cheerz" im Fotofinishing. Auch 2018 will das Unternehmen seinen wertorientierten Wachstumskurs mit seiner zuverlässigen Dividendenpolitik fortsetzen: Für das Geschäftsjahr 2017 hat CEWE den Aktionären in der Hauptversammlung am 6. Juni 2018 eine Dividende von 1,85 Euro vorgeschlagen - das wäre die neunte Dividendenerhöhung in Folge. Ergebnisse nach Geschäftsfeldern im ersten Quartal 2018 CEWE Einheit Q1-2017 Q1-2018 Abw. Abw. % abs. (1) Fotofinishing Digitalfotos Mio. 428,4 457,9 +7,0 +29,5 Stck. Fotos von Filmen Mio. 9,2 7,9 -14,2 -1,3 Stck. Fotos gesamt Mio. 437,6 465,8 +6,4 +28,2 Stck. CEWE FOTOBUCH Tsd. 1.159,1 1.248,0 +7,7 +88,9 Stck. Umsatz Mio. 85,6 94,5 +10,4 +8,9 Euro EBIT Mio. 1,3 1,9 +43,7 +0,6 Euro Effekte aus Mio. -0,1 -0,1 - - Kaufpreisallokationen Euro EBIT vor Sondereffekten Mio. 1,5 2,0 +40,5 +0,6 Euro (2) Einzelhandel Umsatz Mio. 11,8 10,8 -8,0 -0,9 Euro EBIT Mio. -0,3 -0,5 -46,7 -0,2 Euro (3) Kommerzieller Online-Druck Umsatz Mio. 20,6 24,4 +18,8 +3,7 Euro EBIT Mio. 0,1 -0,5 -559 -0,6 Euro Effekte aus Mio. -0,2 -0,1 - - Kaufpreisallokationen Euro Integrationskosten Mio. - -0,2 - - LASERLINE Euro EBIT vor Sondereffekten Mio. 0,3 -0,2 -152 -0,5 Euro (4) Sonstiges Umsatz Mio. 0,7 0,9 +29,3 +0,2 Euro EBIT Mio. -0,5 -0,4 +28,4 +0,2 Euro Effekte aus Mio. -0,1 - - - Kaufpreisallokationen Euro EBIT vor Sondereffekten Mio. -0,4 -0,4 +8,4 +0,0 Euro CEWE Konzern Umsatz Mio. 118,6 130,6 +10,1 +12,0 Euro EBIT Mio. 0,6 0,6 -2,5 -0,0 Euro Sondereffekte Mio. -0,5 -0,4 - - Euro EBIT vor Sondereffekten Mio. 1,0 1,0 -2,8 -0,0 Euro EBT Mio. 0,7 0,2 -73,5 -0,5 Euro Ergebnis nach Steuern Mio. 0,5 0,1 -73,9 -0,4 Euro Es können Rundungsdifferenzen entstehen. Prozentabweichungen sind grundsätzlich mit den exakten Werten gerechnet. Erläuterungen zur Tabelle "Ergebnisse nach Geschäftsfeldern" (1) Fotofinishing: Produktion und Vertrieb von Fotoprodukten wie dem CEWE FOTOBUCH, CEWE CARDS, CEWE KALENDER, CEWE WANDBILDER und einzelnen (analogen und digitalen) Fotos sowie weiterer Fotoprodukte (2) Einzelhandel: Handel mit Foto-Hardware wie z.B. Kameras oder Objektiven in Norwegen, Schweden, Polen, Tschechien und Slowakei (3) Kommerzieller Online-Druck: Produktion und Vertrieb von kommerziellen Druckprodukten der Online-Druckportale, z.B. CEWE-PRINT.de, SAXOPRINT, viaprinto und LASERLINE Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: CEWE Stiftung & Co. KGaA, Axel Weber (Investor Relations)
Tel.: 0441 / 404 - 2288, Fax: 0441 / 404 - 421, eMail: IR@cewe.de Finanzterminkalender: (soweit terminiert) 06.06.2018 Hauptversammlung 2018 09.08.2018 Veröffentlichung Zwischenbericht Q2-2018 09.08.2018 Pressemitteilung zum Zwischenbericht Q2-2018 24.09.2018 Berenberg & Goldman Sachs German Corporate Conference 2018 25.09.2018 Baader Investment Conference 2018 13.11.2018 Veröffentlichung Zwischenbericht Q3-2018 13.11.2018 Pressemitteilung zum Zwischenbericht Q3-2018 26.11.2018 Deutsches Eigenkapitalforum 2018 Über CEWE: Der innovative Foto- und Online-Druckservice ist mit zwölf hoch technisierten Produktionsstandorten und ca. 3.600 Mitarbeitern in 24 europäischen Ländern als Technologie- und Marktführer präsent. CEWE lieferte im Jahr 2017 rund 2,2 Mrd. Fotos, 6,0 Mio. CEWE FOTOBUCH Exemplare sowie zahlreiche Foto-Geschenkartikel an mehr als 20.000 Handelskunden und erzielte damit einen Konzernumsatz von 599,4 Mio. Euro. Das Unternehmen setzt in der Fotobranche durch Innovationen rund um die Freude am Foto kontinuierlich neue Impulse. CEWE gehört beim Klimaschutz zu den führenden Unternehmen. Alle CEWE-Markenprodukte werden komplett klimaneutral hergestellt. Im Geschäftsfeld "Kommerzieller Online-Druck" werden Geschäftsdrucksachen über die Vertriebsplattformen CEWE-PRINT.de, SAXOPRINT, viaprinto und LASERLINE vermarktet. 1961 von Senator h. c. Heinz Neumüller gegründet, ist CEWE seit 1993 an der Börse gelistet und derzeit Mitglied im SDAX. 